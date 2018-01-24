После заявления Москаля Минздрав направит на Закарпатье почти 10 тысяч вакцин против кори

24 января, 2018, 07:14

Министерство здравоохранения направит в Закарпатскую область около 10 тысяч доз вакцины против кори

Об этом на брифинге заявил директор центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, сообщает "Укринформ".

"Мы постоянно реагируем на обращения из регионов, и Минздрав регулярно осуществляет перераспределение вакцин из одной области в другую. В частности, в Закарпатскую область будет передано до 10 тысяч вакцин из других областей в ближайшее время. В то же время мы хотим подчеркнуть, что передача вакцин является доброй волей именно регионов. Искренне благодарны тем областям, которые делятся своими остатками с соседями", - сказал Курпита.

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Он также подчеркнул, что Минздрав проведет служебное расследование относительно нехватки вакцин в отдельных областях.

Курпита добавил, что в течение декабря-января наблюдается повышенный спрос на вакцинацию в связи со вспышками кори, в результате чего родители приводят вакцинировать детей, которым вовремя не была сделана прививка. Поэтому имеющиеся вакцины в регионах используются быстрее, чем было запланировано.