После заявления Москаля Минздрав направит на Закарпатье почти 10 тысяч вакцин против кори
Об этом на брифинге заявил директор центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, сообщает "Укринформ".
"Мы постоянно реагируем на обращения из регионов, и Минздрав регулярно осуществляет перераспределение вакцин из одной области в другую. В частности, в Закарпатскую область будет передано до 10 тысяч вакцин из других областей в ближайшее время. В то же время мы хотим подчеркнуть, что передача вакцин является доброй волей именно регионов. Искренне благодарны тем областям, которые делятся своими остатками с соседями", - сказал Курпита.
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Он также подчеркнул, что Минздрав проведет служебное расследование относительно нехватки вакцин в отдельных областях.
Курпита добавил, что в течение декабря-января наблюдается повышенный спрос на вакцинацию в связи со вспышками кори, в результате чего родители приводят вакцинировать детей, которым вовремя не была сделана прививка. Поэтому имеющиеся вакцины в регионах используются быстрее, чем было запланировано.
- Напомним, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что в течение 2017 года Минздрав дал Закарпатью менее трети от необходимого количества вакцины, поэтому область будет просить ее как гуманитарную помощь в Венгрии.
- Также Москаль сообщил, что в Тячевском районе из-за корью на карантин на две недели закрыли детские учебные заведения.
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