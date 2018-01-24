Порошенко и Волкер обсудили ввод миротворцев на Донбасс и закон о реинтеграции
Об этом сообщает пресс-центр администрации главы государства.
Собеседники выразили серьезное беспокойство из-за отсутствия сдвигов в выполнении Кремлем положений Минских соглашений по безопасности. Сейчас приоритет на Донбассе - полное и устойчивое прекращение огня и вывод российских оккупационных войск.
"Отмечалось, что Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - отмечают в ведомстве.
Порошенко и Волкер обсудили освобождение украинских заложников, которое произошло в конце 2017 года, и отметили, что этот процесс необходимо завершить.
"Было привлечено внимание к принятию Закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - подытожили в пресс-центре.
- Отметим, Волкер намерен провести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае 26 января.
- Накануне Волкер заявил в интервью, что в России хотят сохранить влияние над Украиной в контексте идеологии "большой славянской семьи" и сделать Киев частью великой российской орбиты.
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