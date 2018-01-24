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Порошенко напомнил Израилю о признании Голодомора геноцидом

Президент Петр Порошенко ожидает от Государства Израиль признания Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Порошенко привлек внимание собеседника к тому, что в Украине в 2018 году отмечается 85-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов и отметил, что в Украине ожидают признания Израилем этой трагедии актом геноцида украинского народа.

Также президент выразил благодарность за поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму в декабре 2017 года. Среди прочего собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях.

Собеседники согласились относительно необходимости дальнейшей активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем. В этой связи стороны подтвердили готовность завершить переговоры относительно заключения Соглашения о зоне свободной торговли.

Напомним, что Израиль пока не признал Голодомор и резню армян в Османской империи в 1915 году актами геноцида. В Израиле считают, что имел признаки геноцида Холокост европейских евреев 1933-1945 годов.

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