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Почти 50% безработных в Украине имеют высшее образование. Почему они до сих пор не трудоустроены


фото: capital.ua
Около половины безработных украинцев имеют высшее образование, а в Харькове таких 87%

Об этом на пресс-конференции заявил и. о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает "Интерфакс-Украина".

"На учете в службе на сегодняшний день около 45% украинцев имеют высшее образование, в крупных городах, таких как Киев, Харьков, Запорожье, этот показатель выше 80%. В Харькове 87% безработных на учете - с высшим образованием", - сообщил он.

По его словам, это свидетельствует о том, что в Украине большинство вакансий профработники, а у тех, кто ищет работу, - высшее образование.

"И этот дисбаланс не дает возможности для быстрого трудоустройства", - рассказал Ярошенко.

Он объясняет это тем, что на сегодня в Украине около 80% выпускников средних школ идут учиться в вузы и лишь 20% получают профобразование.

"В Европе ситуация кардинально противоположная: 70% получают квалификацию" работника с инструментом "и 30% - высшее образование", - отметил он.

Ярошенко также сообщил, что в 2016 году в базе занятости было около 33 тыс. Вакансий, на конец 2017 - более 100 тыс.

"Мы изменили регламент работы в центрах занятости. Когда человек приходит за пособием по безработице, наш администратор предлагает вакансии. Благодаря этому введению мы смогли оперативно трудоустроить около 45% тех, кто приходил к нам. У нас введена электронная очередь, онлайн-собеседование, видеорезюме , которое мы рассылаем работодателям, видеопрезентация предприятий, горячая линия ", - рассказал он.

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