Папа Римский сравнил фейковые новости со змеем-искусителем

24 января, 2018, 18:30

Папа Римский Франциск заявил, что распространение фейковых новостей началось еще со змея-искусителя

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В своем обращении ко Всемирному дню социальных коммуникаций Папа Римский Франциск охарактеризовал понятие фейковых новостей как "ложную информацию, основанную на несуществующих или искаженных данных", которая создана, чтобы манипулировать читателем. По его мнению, окончательная цель таких новостей - это распространение гордыни и ненависти.

"Нам нужно разоблачить то, что можно назвать змеиной тактикой, которую используют те, кто маскируется, чтобы нанести удар в любое время в любом месте. Эту стратегию использовал хитрый змей в Книге Бытия. Он на заре человечества создал первые фейковый новости, которые положили начало трагической истории человеческого греха ", - говорится в обращении понтифика.

По словам Папы Римского, самое лучшее противоядие от ложной информации - это люди, которые готовы прикладывать усилия для поисков истины. Он отметил, что в современных условиях профессия журналиста становится не просто работой, а миссией. В связи с этим Франциск призвал способствовать журнализму, который противостоит лжи, "риторическим лозунгам и сенсационным заголовкам".