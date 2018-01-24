Оккупационные администрации России на Донбассе распускают слухи относительно закона о реинтеграции, - штаб АТО
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает Укринформ.
Российская оккупационная администрация на Донбассе проводит интенсивную агитацию среди местного населения призывного возраста и наемников-коллаборантов для присоединения к называемых "войсковых и казачьих обществ" под руководством сотрудников российской ФСБ.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационная российская власть развернула активную информационную кампанию с целью повышения мотивационного потенциала за счет местного населения", - говорится в сообщении Гуцуляка.
Оккупанты пытаются навязать местному населению мысль о антинародном направлении закона о реинтеграции. В частности, осуществляется запугивание будто-то физическим уничтожением жителей Донбасса и "последующим проведением наступательных действий" украинской армией.
Подобные действия вызывают у местного населения противоположные настроения: желание выехать с временно оккупированных территорий и уклонение от прохождения так называемой службы в рядах оккупационных войск.
16 января штаб АТО сообщил, что российские диверсанты подорвались на собственных минах возле линии разграничения АТО.
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