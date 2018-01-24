Оккупационные администрации России на Донбассе распускают слухи относительно закона о реинтеграции, - штаб АТО

24 января, 2018, 14:35

На территориях оккупационной администрации России на Донбассе активизировались вербовщики в ряды вооруженных группировок, а спецслужбы запугивают население наступлением украинской армии

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает Укринформ.

Российская оккупационная администрация на Донбассе проводит интенсивную агитацию среди местного населения призывного возраста и наемников-коллаборантов для присоединения к называемых "войсковых и казачьих обществ" под руководством сотрудников российской ФСБ.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационная российская власть развернула активную информационную кампанию с целью повышения мотивационного потенциала за счет местного населения", - говорится в сообщении Гуцуляка.

Оккупанты пытаются навязать местному населению мысль о антинародном направлении закона о реинтеграции. В частности, осуществляется запугивание будто-то физическим уничтожением жителей Донбасса и "последующим проведением наступательных действий" украинской армией.

Подобные действия вызывают у местного населения противоположные настроения: желание выехать с временно оккупированных территорий и уклонение от прохождения так называемой службы в рядах оккупационных войск.

16 января штаб АТО сообщил, что российские диверсанты подорвались на собственных минах возле линии разграничения АТО.