Новая резолюция ПАСЕ позволит судиться с Россией относительно нарушения прав человека, - Арьев

24 января, 2018, 17:11

По новой резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы каждый украинец, пострадавший в результате российской агрессии, может подать в Европейский суд по правам человека

Об этом заявил представитель Украины и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев в эфире Эспрессо.TV.

Несмотря на попытки российского лобби вернуть агрессора в ПАСЕ украинская делегация продолжает напоминать о действиях РФ на Донбассе. Новая резолюция ПАСЕ определяет события на востоке Украины как войну и указывает на Россию в деле депортации жителей Крыма. Это дает основания любому украинцу, пострадавшему от действий оккупантов, судиться с Россией в Европейском суде по правам человека.

"Самое главное, я считаю, что в документе отмечаются преследования оккупантами людей из Донецкой, Луганской области и Автономной республики Крым", - рассказал Арьев.

Тем временем вчера на заседании ad hoc комитета не обсуждали изменения в регламент, по которым Россия могла бы вернуться в ПАСЕ. Тем не менее, по словам вице-президента, все евродепутаты чувствовали присутствие РФ.

"Россия не надеется на блиц-криг. Обсуждалось, что это не было быстрым делом. Очевидно, что они хотят вернуться к выборам президента. Фактически, это будет подарком новоизбранному президенту", - добавил представитель Украины в ПАСЕ.

Арьев отметил, что до российских выборов это не произойдет, ведь обсуждение роли России пройдет еще в марте и апреле.