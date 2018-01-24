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Нацагентство по управлению активами показало квартиру Клименко в центре Киева

Нацагентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, приняло в управление квартиру в центре Киева, которую связывают с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Нацагентства.

Отмечается, что работникам агентства и правоохранителям удалось преодолеть многочасовое сопротивление, затягивание времени и физические препятствия со стороны третьих лиц при передаче квартиры в управление компании-управителю.

Квартира площадью 200,8 кв. м в доме на бульваре Тараса Шевченко, 27б-на карте, согласно постановлению Печерского районного суда, передана в управление компании-управителю.

Согласно информации Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество собственником квартиры является ООО "Компания по управлению активами Эксельсиор".

В СМИ информируют, что данная квартира принадлежит бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича.

Нацагентство опубликовало фотографии квартиры.

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  • Напомним, 13-14 июля в Киеве и Одессе прошло более 100 обысков в связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко компаниях, а также в медиа-холдинге "Вести".
  • Связана с Клименко группа компаний "Юнисон" купила на "отмытые" $778 млн элитную недвижимость, землю и удерживала медиахолдинг "Вести".
  • Согласно данным ГПУ, Клименко вывел из государственного бюджета сумму эквивалентную $12 млрд. Таким образом, он украл у каждого украинца по 300$.
  • В Украине было арестовано тысячу железнодорожных полувагонов, принадлежащих компании экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, которые приносили ему ежемесячно 12 млн грн.
  • Имущество Клименко на 1,3 млрд грн передали Нацагентству по управлению активами.
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