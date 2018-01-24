НАБУ обыскивает дом заместителя главы ГМС Пимаховой, - СМИ
24 января, 2018, 09:52
Представители НАБУ проводят обыск дома у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой
Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Источник журналистов замечает, что НАБУ не исключает задержания Пимаховой.
Напомним, 29 ноября 2017 года в ГМС сообщили, что "тайный агент" НАБУ Сергей Титенков пытался дать взятку Пимаховой, в результате чего его задержали.
В НАБУ на это ответили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, во время которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.
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- Комментируя все эти события, Пимахова рассказала, что агент НАБУ 7 месяцев готовил спецоперацию, чтобы дать ей взятку. За это время у них сложились товарищеские отношения с агентом НАБУ.
- Луценко заявил, что агента НАБУ задержали правомерно, ведь правоохранители не имеют права предлагать госслужащему принять заведомо незаконное решение. Луценко назвал такие действия чистой провокацией.
- В свою очередь, ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ, который якобы предлагал взятку в ГМС, и провела обыски у еще одного агента, задействованного в этом деле, - у Екатерины Сикорской, больше известной как "агент Екатерина".
- Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набранные с нарушением закона и используют в своей работе контрабандную технику. Он также обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.
- Беспокойство относительно дальнейшей работы НАБУ выразили Международный валютный фонд, МИД Великобритании, Евросоюз, Всемирный банк и Государственный департамент США.
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