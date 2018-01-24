 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НАБУ обыскивает дом заместителя главы ГМС Пимаховой, - СМИ

Представители НАБУ проводят обыск дома у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой

Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Источник журналистов замечает, что НАБУ не исключает задержания Пимаховой.

Напомним, 29 ноября 2017 года в ГМС сообщили, что "тайный агент" НАБУ Сергей Титенков пытался дать взятку Пимаховой, в результате чего его задержали.

В НАБУ на это ответили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, во время которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.

Читайте также: Детектив-антикоррупционер стал другом чиновницы, чтобы дать ей взятку. Чем закончилась спецоперация НАБУ

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2018 среда

23 января, 2018 вторник

больше новостей

24 января, 2018 среда

23 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать