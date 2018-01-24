НАБУ обыскивает дом заместителя главы ГМС Пимаховой, - СМИ

24 января, 2018, 09:52

Представители НАБУ проводят обыск дома у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой

Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Источник журналистов замечает, что НАБУ не исключает задержания Пимаховой.

Напомним, 29 ноября 2017 года в ГМС сообщили, что "тайный агент" НАБУ Сергей Титенков пытался дать взятку Пимаховой, в результате чего его задержали.

В НАБУ на это ответили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, во время которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.

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