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На Уолл-стрит биткоину предрекают обвал на 90%. Почему

Ветеран Уолл-стрит и директор по инвестициям, который управляет активами на $3,5 млрд компании Bleakley Advisory, Питер Буквар присоединился к хору пророков криптоапокалипсиса: "Когда что-то дорожает по такой параболе, обычно это заканчивается там же, где эта парабола начиналась"

Букварь поделился своими прогнозами в интервью CNBC: по его мнению, рынок биткоинов - это классический пузырь: "Не удивлюсь, если в течение следующего года стоимость биткоинов) упадет до $1-3 тысяч.

Столько самая популярная криптовалюта стоила около года назад. Во вторник курс колебался возле отметки в $10,6 тысяч. Прогноз эксперта означает, что биткоин потеряет около 90% нынешней стоимости.

Инвестор связывает популярность криптовалюти с политикой количественного смягчения, которую проводили регуляторы в США и Европе. Центробанки (или Федеральный резерв в случае с США) при этом скупают активы за счет электронной эмиссии, приводя на рынок больше денег - своих, а вслед за ними и вдохновленных инвесторов.

Букварь считает, что приток дополнительных денег в экономику и сделал криптовалюту популярной: инвесторам понадобились новые активы для вложений.

Сейчас процентные ставки пошли вверх, деньги стали более дорогими, и это ставит под вопрос продолжение бодрого роста. Букварь обращает на это внимание и в своем Twitter, приводя в пример график ставки LIBOR - средней цены межбанковского кредита.

Стоит рынку криптовалюты однажды просесть, и отношение инвесторов к рисковым активам тут же изменится, прогнозирует он.

"Традиционный фондовый рынок тоже пострадает, но этот "побочный ущерб" будет обусловлен психологией, а не спадом экономики", - указывает Букварь.

За криптовалютой он такого прочного фундамента не видит. Усиление влияния крипторинка на динамику традиционных ценных бумаг отмечают и другие финансовые аналитики.

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Тем временем эксперт финансовой компании Nomura Джордан Рочестер уверен, что скоро мир может оказаться на пороге криптовалютного кризиса

В Deutsche Bank нашли связь между "индексом страха" Уолл-стрит и курсом биткоинов. Чем спокойнее на американских биржах, тем больше инвесторов интересуются криптовалютой, и наоборот.

Исследователи из Power Compare обнаружили, что общий объем электроэнергии, необходимый для майнинга Bitcoin больше, чем потребление электричества в 159 странах мира.

Нашлись первые биткоиновые миллиардеры: ими оказались братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Винклвосс, которые обвиняли Марка Цукерберга в том, что он украл у них идею Facebook.

 

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