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На Светлодарской дуге подразделения российских боевиков обстреляли друг друга

Наемники двух подразделений российско-оккупационных войск на Донбассе открыли "дружественный огонь" по своим позициям

Об этом сообщает на своем сайте группа "Информационное сопротивление".

По оперативным данным, наемники двух подразделений российского оккупационного контингента открыли "дружественный огонь" по своим позициям.

Как выяснилось, на днях боевой охраной одного из подразделений 3-й бригады оккупантов разведгруппу 7-й бригады приняли за украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Поэтому последних накрыли плотным огнем из автоматов и пулеметов в районе правого фланга Светлодарской дуги. В результате перестрелки в разведгруппе двое раненых.

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