На Олимпиаде-2018 запретили российский флаг на трибунах
24 января, 2018, 11:09
Международный олимпийский комитет запретил во время Олимпиады-2018 проносить российский флаг на трибуны
"Флаги стран, которые не принимают участия в Олимпийских играх, запрещены", - сообщает официальный сайт организационного комитет Пхенчхану-2018.
МОК запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, таким образом, в Пхенчхане флаг России будет под запретом, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом.
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- МОК в декабре отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 из-за систематического нарушения антидопинговых правил.
- На Олимпиаде в Пхенчхане смогут выступить лишь не замечены в допинговых нарушениях российские спортсмены, допуском которых будет заниматься специальная комиссия МОК.
- 23 января стало известно, что МОК не пустит на Олимпиаду-2018 сразу нескольких лидеров сборной России, которые выступали на Играх-2014 в Сочи, где фальсифицировались допинг-пробы.
- Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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