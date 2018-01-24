На Киевщине в доме взорвался газ, есть погибший и пострадавшие
24 января, 2018, 09:12
В селе Новоселки Киевской области в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома, по предварительным данным, произошел взрыв природного газа, который спровоцировал пожар
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Взрыв произошел 23 января в 18:28.
Пожар ликвидировали на следующий день, 24 января, в 7:10. Также продолжаются работы по разборке обломков крыши и перекрытия дома.
В результате взрыва погиб один человек. Также два человека госпитализированы в больницу - женщину с ожогами лица и шеи и мужчину с гипертоническим кризом.
В четырех квартирах взрывом разрушены стены и перекрытия между первым и вторыми этажами. Все жители дома временно отселены к родственникам и соседям.
К работам привлечено 17 ед. техники и 61 человек, в том числе от ГСЧС 12 ед. техники и 56 спасателей.
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