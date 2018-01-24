На Киевщине в доме взорвался газ, есть погибший и пострадавшие

24 января, 2018, 09:12

В селе Новоселки Киевской области в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома, по предварительным данным, произошел взрыв природного газа, который спровоцировал пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Взрыв произошел 23 января в 18:28.

Пожар ликвидировали на следующий день, 24 января, в 7:10. Также продолжаются работы по разборке обломков крыши и перекрытия дома.

В результате взрыва погиб один человек. Также два человека госпитализированы в больницу - женщину с ожогами лица и шеи и мужчину с гипертоническим кризом.

В четырех квартирах взрывом разрушены стены и перекрытия между первым и вторыми этажами. Все жители дома временно отселены к родственникам и соседям.

К работам привлечено 17 ед. техники и 61 человек, в том числе от ГСЧС 12 ед. техники и 56 спасателей.