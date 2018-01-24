На Херсонщине военные вытащили из снежного заноса автомобиль с роженицей

24 января, 2018, 21:20

Военнослужащие оперативно–тактического группировки "Юг" вытащили из снежных заносов автомобили, которые самостоятельно не могли продолжать движение

Об этом оперативно–тактическая группировка "Юг" сообщила в Facebook.

Так, в ночь с 23 на 24 января, на трассе в районе населенных пунктов Крестовка, Аскания Нова, Новотроицкое Херсонской области они вытащили из снежных заносов 9 легковых и 6 грузовых автомобилей. Продолжаются эвакуационные мероприятия на трассе Херсон–Мелитополь.

Во время оказания помощи гражданскому населению в одном из автомобилей, оказавшемся в снежном плену, находилась беременная женщина. Военные вовремя доставили роженицу и автомобиль в Новотроицкий роддом.

По словам заместителя командира оперативно–тактического группировки "Юг" по морально-психологическому обеспечению полковника Алексея Палиенко работы по эвакуации автомобилей продолжаются.