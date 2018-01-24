На Херсонщине военные вытащили из снежного заноса автомобиль с роженицей
Об этом оперативно–тактическая группировка "Юг" сообщила в Facebook.
Так, в ночь с 23 на 24 января, на трассе в районе населенных пунктов Крестовка, Аскания Нова, Новотроицкое Херсонской области они вытащили из снежных заносов 9 легковых и 6 грузовых автомобилей. Продолжаются эвакуационные мероприятия на трассе Херсон–Мелитополь.
Во время оказания помощи гражданскому населению в одном из автомобилей, оказавшемся в снежном плену, находилась беременная женщина. Военные вовремя доставили роженицу и автомобиль в Новотроицкий роддом.
По словам заместителя командира оперативно–тактического группировки "Юг" по морально-психологическому обеспечению полковника Алексея Палиенко работы по эвакуации автомобилей продолжаются.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018