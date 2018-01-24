 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Херсонщине военные вытащили из снежного заноса автомобиль с роженицей

Военнослужащие оперативно–тактического группировки "Юг" вытащили из снежных заносов автомобили, которые самостоятельно не могли продолжать движение

Об этом оперативно–тактическая группировка "Юг" сообщила в Facebook.

Так, в ночь с 23 на 24 января, на трассе в районе населенных пунктов Крестовка, Аскания Нова, Новотроицкое Херсонской области они вытащили из снежных заносов 9 легковых и 6 грузовых автомобилей. Продолжаются эвакуационные мероприятия на трассе Херсон–Мелитополь.

Во время оказания помощи гражданскому населению в одном из автомобилей, оказавшемся в снежном плену, находилась беременная женщина. Военные вовремя доставили роженицу и автомобиль в Новотроицкий роддом.

По словам заместителя командира оперативно–тактического группировки "Юг" по морально-психологическому обеспечению полковника Алексея Палиенко работы по эвакуации автомобилей продолжаются.

null

null

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2018 среда

больше новостей

24 января, 2018 среда

23 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать