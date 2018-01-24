На Euronews показывают пропагандистский сюжет о Крыме без упоминания об аннексии

24 января, 2018, 10:29

Телеканал Euronews снял сюжет про военные учения для детей из Крыма, "забыв" упомянуть о незаконной аннексию полуострова

Как заметили в "Европейской правде", материал был размещен на сайте телеканала 23 января.

В сюжете говорится о обучение для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал 68-й инженерный полк российской армии.

Почти сотню детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины. Рассказывают о самодельных взрывных устройствах, поясах смертников и замаскированных бомбах.

Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко поясняет, что цель урока – не только образовательная: школьников поощряют в будущем поступать в инженерные войска.

В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые одобрительно отзываются об обучении.

В конце сюжета журналисты Euronews дали слово местной жительнице, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что "дети должны знать, как защитить себя". "Мы должны воспитывать детей патриотами", - говорит она.

Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промывания мозгов". "Ни слова о незаконной аннексии Крыма", - написал дипломат в своем Twitter.

Euronews — европейский круглосуточный информационный телеканал. В феврале 2015 года египетский миллиардер Нагиб Савирис приобрел контрольный пакет акций - 53% в Euronews, после визита Владимира Путина, что впоследствии вызвало ряд вопросов по поводу будущей редакционной позиции и независимости Euronews.