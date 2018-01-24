На Euronews показывают пропагандистский сюжет о Крыме без упоминания об аннексии
Как заметили в "Европейской правде", материал был размещен на сайте телеканала 23 января.
В сюжете говорится о обучение для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал 68-й инженерный полк российской армии.
Почти сотню детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины. Рассказывают о самодельных взрывных устройствах, поясах смертников и замаскированных бомбах.
Crimean kids learn how to defuse landmines https://t.co/TtN74OYYOh pic.twitter.com/3Oh05TAP8A— euronews (@euronews) 23 января 2018 г.
Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко поясняет, что цель урока – не только образовательная: школьников поощряют в будущем поступать в инженерные войска.
В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые одобрительно отзываются об обучении.
В конце сюжета журналисты Euronews дали слово местной жительнице, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что "дети должны знать, как защитить себя". "Мы должны воспитывать детей патриотами", - говорит она.
Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промывания мозгов". "Ни слова о незаконной аннексии Крыма", - написал дипломат в своем Twitter.
Being brainwashed to the max by the @euronews!? Not a single word about the the illegal annexation of #Crimea, instead – the basics of chauvinism. Pathetic. @EUvsDisinfo @IlvesToomas @carlbildt @edwardlucas @PavloKlimkin https://t.co/RjLsQOnJyb— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 23 января 2018 г.
Euronews — европейский круглосуточный информационный телеканал. В феврале 2015 года египетский миллиардер Нагиб Савирис приобрел контрольный пакет акций - 53% в Euronews, после визита Владимира Путина, что впоследствии вызвало ряд вопросов по поводу будущей редакционной позиции и независимости Euronews.
- Напомним, в городе Сторожинец Черновицкой области во время торжеств ко Дню Соборности вывесили карту Украины без Крыма.
- СБУ открыла уголовное производство из-за этой карты, а глава Сторожинецкой РГА Ярослав Бартош считает, что инцидента нет и называет это "бурей в стакане воды".
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