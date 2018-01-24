На Днепропетровщине полицейская пригласила грабителя на свидание, чтобы потом задержать

24 января, 2018, 08:48

В Каменском на Днепропетровщине сотрудница полиции Анастасия Скребнева задержала грабителя, назначив ему свидание

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Во время патрулирования улицы полицейские услышали, что возле больницы громко кричит женщина. 59-летняя потерпевшая рассказала правоохранителям, что к ней подбежал незнакомец, толкнул ее на землю, вырвал из рук сумку и убежал. Из примет она запомнила только одежду нападающего.

Через посетителей больницы полицейским удалось установить личность и номер мобильного телефона предполагаемого грабителя.

Чтобы выманить злоумышленника на встречу, сотрудницы полиции пришлось разыграть влюбленную девушку. Скребнева позвонила молодому человеку и назначила свидание.

Отмечается, что это решение позволило полицейским в течение нескольких часов после совершения преступления задержать нападавшего.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по статье "грабеж". Мужчине сообщено о подозрении.