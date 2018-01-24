Мы их называли "черный Беркут". Парубий рассказал о первой стычке на Майдане 25 ноября

24 января, 2018, 12:00

Голова Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания суда рассказал, что происходило на Майдане Независимости 25 ноября 2013 года

Об этом председатель украинского парламента рассказал в суде, когда давал показания по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, сообщает Эспрессо.TV.

Его спросили, по какой причине он 29 ноября 2013 года встречался в кафе ТЦ "Глобус" с депутатами Сергеем Пашинским и Андреем Ильенко. Парубий отметил, что не может утверждать, что эта встреча состоялась именно в тот день, ведь, насколько он помнит, в то время он находился в больнице.

По его словам, 25 ноября, когда был осуществлен прежде нападение на активистов Майдана, он потерпел многочисленные травмы во время отражения атак "Беркута". Данные о его пребывании в больнице может предоставить медучреждение "Феофания", где врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму.

Глава Рады также рассказал, что происходило на Майдане ночью 25 ноября.

"Мы их называли "черный Беркут". Это, если не ошибаюсь, подразделение киевского "Беркута". Наш палаточный городок стоял возле "Украинского дома", в тот день меня назначили комендантом городка. И около 12 часов ночи, со стороны Майдана Независимости появилось несколько подразделений "Беркута", которые, без предупреждения и причины, начали атаковать палаточный городок", - подчеркнул Парубий.

Он добавил, что он как комендант все время находился там в тот день. Тогда "беркутовцы" набросились на него, даже несмотря на то, что он показывал мандат народного депутата. Они били его палками, что было засвидетельствовано на видео и фото.