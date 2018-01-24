Могилев рассказал, что до сих пор не увидел российского спецназа в Крыму

24 января, 2018, 18:08

Оболонский районный суд Киева на заседании по делу по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене допросил экс-председателя Совета министров Крыма Анатолия Могилева

Об этом сообщает "Укринформ".

Могилев, в частности, рассказал об обстоятельствах захвата в феврале 2014 года зданий Верховного Совета и Совета министров Крыма.

В частности, как отметил Могилев, в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года ему позвонили из милиции и сообщили о захвате якобы неизвестными людьми здания Совмина. После этого видео с камер наблюдения, по его словам, было передано в СБУ.

Комментируя захват здания Совмина российскими спецподразделениями, Могилев говорил, что до сих пор не знает, кто были эти люди.

"Я считаю, что это были люди, во всяком случае, пророссийски настроенные. У меня нет фактов, что это были представители Вооруженных сил конкретного государства", - сказал он.

Могилев также заявил, что после захвата неизвестными лицами зданий Верховного Совнта и Совета министров АРК от новой власти в Киеве не поступило "понятных команд" по реагированию на эту ситуацию, сообщает "Интерфакс-Украина".

Могилев отметил, что когда в Крым приезжали Валентин Наливайченко и Арсен Аваков, которые возглавили в конце февраля 2014 года СБУ и МВД, то они не общались с ним.

Он также уточнил, что последний раз встречался с Януковичем 21 февраля в Киеве в Администрации президента.

"Разговор был короткий. Он сказал, что его жизни угрожает опасность и что ему надо уезжать из Киева", - отметил Могилев.