Могилев рассказал, что до сих пор не увидел российского спецназа в Крыму
Об этом сообщает "Укринформ".
Могилев, в частности, рассказал об обстоятельствах захвата в феврале 2014 года зданий Верховного Совета и Совета министров Крыма.
В частности, как отметил Могилев, в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года ему позвонили из милиции и сообщили о захвате якобы неизвестными людьми здания Совмина. После этого видео с камер наблюдения, по его словам, было передано в СБУ.
Комментируя захват здания Совмина российскими спецподразделениями, Могилев говорил, что до сих пор не знает, кто были эти люди.
"Я считаю, что это были люди, во всяком случае, пророссийски настроенные. У меня нет фактов, что это были представители Вооруженных сил конкретного государства", - сказал он.
Могилев также заявил, что после захвата неизвестными лицами зданий Верховного Совнта и Совета министров АРК от новой власти в Киеве не поступило "понятных команд" по реагированию на эту ситуацию, сообщает "Интерфакс-Украина".
Могилев отметил, что когда в Крым приезжали Валентин Наливайченко и Арсен Аваков, которые возглавили в конце февраля 2014 года СБУ и МВД, то они не общались с ним.
Он также уточнил, что последний раз встречался с Януковичем 21 февраля в Киеве в Администрации президента.
"Разговор был короткий. Он сказал, что его жизни угрожает опасность и что ему надо уезжать из Киева", - отметил Могилев.
- 24 января председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании по делу Януковича рассказал, что в 2014 году во время телефонного разговора российский политик Владимир Жириновский угрожал ввести войска в Украину.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018