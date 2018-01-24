Маска на 10 лет лишат зарплаты в Tesla, чтобы он лучше работал
Об этом пишет The Verge.
Если предприниматель справится с задачей, то к 2028 году Tesla будет стоить $ 650 млрд, а Маск станет одним из самых богатых людей в мире.
Новая программа вознаграждений, разработанная советом директоров Tesla, предлагает заменить фиксированный оклад и бонусы Илона Маска на вознаграждения по результатам.
Согласно плану, в течение 10 лет Маск будет занимать должность главы компании и добиваться постановки новых рекордов. За каждый рекорд предприниматель будет получать транш в размере 1% акций Tesla (1,69 млн акций).
Чтобы получить первую выплату, Маск должен повысить капитализацию компании до $ 100 млрд. По данным на январь 2018 года, Tesla оценивается в $ 59,4 млрд - что почти на $ 12 млрд превышает рыночную капитализацию Ford и на $ 2 млрд уступает General Motors.
Далее, по плану совета директоров, Tesla должна расти на $ 50 млрд ежегодно и достичь планки в $ 650 млрд до 2028 года, что на $ 10 млрд будет превышать нынешнюю стоимость компании Amazon.
Кроме капитализации, будут учтены и операционные показатели, в том числе общая выручка и прибыль. Как пишет The Verge, если Маску удастся выполнить все поставленные задачи, то его доля в компании вырастет на 30%, и он станет одним из самых богатых предпринимателей в автомобильной индустрии.
Ранее Tesla уже вводила похожую практику. В 2012 году компания платила Маск только по достижению поставленных целей. Главе Tesla удалось достичь всех показателей, за исключением одного. Считается, что благодаря этой системе за 5 лет капитализация Tesla выросла в 17 раз.
По данным The New York Times, компания по-прежнему не платила Маску зарплату. Однако по закону штата Калифорния, она должна выплачивать ему минимальный оклад в размере $ 37 000. Кроме того, предприниматель владеет долей в Tesla на сумму $ 13 млрд, а его собственный капитал оценивается в $ 20,1 млрд.
Если в марте акционеры одобрят план совета директоров, то новая система будет введена уже в этом году. Пока критики называют план смехотворным и невыполнимым.
Как отмечает Reuters, для достижения показателей Tesla должна за 10 лет вырасти на 1000%, то есть стоимость ее акций должна увеличиваться на 27% ежегодно.
Пока таких темпов удавалось достичь только нескольким гигантам, включая Amazon, Domino's Pizza и Netflix. При этом сам Маск, известный своими амбициозными заявлениями, не исключает, что через 10 лет Tesla станет компанией-триллионером.
Колумнист Business Insider Мэттью Дебор, недавно сравнивал Tesla с Ford на заре автомобильной эры, называет решение компании бредом. По его мнению, поставленные цели и введения новой системы вознаграждений говорит о том, что в компании не осталось денег на развитие даже на ближайший год.
Некоторые считают, что 10-летний план компенсаций поможет удержать Маска на посту главы Tesla. К этому многие эксперты прогнозировали, что предприниматель не сможет возглавлять сразу несколько предприятий, включая вполне успешную компанию SpaceX.
При этом акционеры и члены совета директоров Tesla понимают, что стоимость акций компаний и ее успех больше, чем когда-либо, зависят от личности ее руководителя.
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- Напомним, во Франции построили "умную" дорогу, которая может передавать электрокару до 20 кВт энергии прямо во время движения.
- Компания Илона Маска Tesla назвала предварительные цены на электрические грузовики Tesla Semi, представленные 17 ноября.
- Маск представил электрический спорткар Tesla Roadster, который назвал самым быстрым серийным автомобилем.Автомобиль может проехать на одной зарядке до 1000 км, что является новым рекордом для электрокаров. Он может разогнаться до 100 км / ч. за 1,9 секунды, максимальная скорость - более 250 миль / час. (400 км / ч.).
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