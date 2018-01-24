Маска на 10 лет лишат зарплаты в Tesla, чтобы он лучше работал

24 января, 2018, 12:48

Совет директоров Tesla подготовила новую систему вознаграждений для главы компании Илона Маска. В ближайшие 10 лет вместо зарплаты и бонусов будет введена оплата за достижение определенных показателей в капитализации и выручке

Об этом пишет The Verge.

Если предприниматель справится с задачей, то к 2028 году Tesla будет стоить $ 650 млрд, а Маск станет одним из самых богатых людей в мире.

Новая программа вознаграждений, разработанная советом директоров Tesla, предлагает заменить фиксированный оклад и бонусы Илона Маска на вознаграждения по результатам.

Согласно плану, в течение 10 лет Маск будет занимать должность главы компании и добиваться постановки новых рекордов. За каждый рекорд предприниматель будет получать транш в размере 1% акций Tesla (1,69 млн акций).

Чтобы получить первую выплату, Маск должен повысить капитализацию компании до $ 100 млрд. По данным на январь 2018 года, Tesla оценивается в $ 59,4 млрд - что почти на $ 12 млрд превышает рыночную капитализацию Ford и на $ 2 млрд уступает General Motors.

Далее, по плану совета директоров, Tesla должна расти на $ 50 млрд ежегодно и достичь планки в $ 650 млрд до 2028 года, что на $ 10 млрд будет превышать нынешнюю стоимость компании Amazon.

Кроме капитализации, будут учтены и операционные показатели, в том числе общая выручка и прибыль. Как пишет The Verge, если Маску удастся выполнить все поставленные задачи, то его доля в компании вырастет на 30%, и он станет одним из самых богатых предпринимателей в автомобильной индустрии.

Ранее Tesla уже вводила похожую практику. В 2012 году компания платила Маск только по достижению поставленных целей. Главе Tesla удалось достичь всех показателей, за исключением одного. Считается, что благодаря этой системе за 5 лет капитализация Tesla выросла в 17 раз.

По данным The New York Times, компания по-прежнему не платила Маску зарплату. Однако по закону штата Калифорния, она должна выплачивать ему минимальный оклад в размере $ 37 000. Кроме того, предприниматель владеет долей в Tesla на сумму $ 13 млрд, а его собственный капитал оценивается в $ 20,1 млрд.

Если в марте акционеры одобрят план совета директоров, то новая система будет введена уже в этом году. Пока критики называют план смехотворным и невыполнимым.

Как отмечает Reuters, для достижения показателей Tesla должна за 10 лет вырасти на 1000%, то есть стоимость ее акций должна увеличиваться на 27% ежегодно.

Пока таких темпов удавалось достичь только нескольким гигантам, включая Amazon, Domino's Pizza и Netflix. При этом сам Маск, известный своими амбициозными заявлениями, не исключает, что через 10 лет Tesla станет компанией-триллионером.

Колумнист Business Insider Мэттью Дебор, недавно сравнивал Tesla с Ford на заре автомобильной эры, называет решение компании бредом. По его мнению, поставленные цели и введения новой системы вознаграждений говорит о том, что в компании не осталось денег на развитие даже на ближайший год.

Некоторые считают, что 10-летний план компенсаций поможет удержать Маска на посту главы Tesla. К этому многие эксперты прогнозировали, что предприниматель не сможет возглавлять сразу несколько предприятий, включая вполне успешную компанию SpaceX.

При этом акционеры и члены совета директоров Tesla понимают, что стоимость акций компаний и ее успех больше, чем когда-либо, зависят от личности ее руководителя.

Читайте также: Обещания Tesla слишком громкие. Почему эксперты сомневаются в сенсационных Tesla Semi и Roadster