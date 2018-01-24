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Кто в Украине зарабатывает меньше, а в каких регионах самые высокие зарплаты. Данные службы занятости

На сегодня в Украине самая низкая зарплата у медсестер, врачей, воспитателей, которая составляет около 3,7 тыс. грн

Об этом на пресс-конференции сообщил и. о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает "Интерфакс-Украина".

Руководитель службы отметил, что большой проблемой трудовой миграции является низкий уровень зарплаты во многих сферах.

Ярошенко констатировал, что есть проблемы в банковской и налоговой сферах, идет война на востоке страны, "но многие предприниматели понимают, что квалифицированному работнику нужно платить достойную зарплату".

При этом, по его словам, самые высокие зарплаты в Украине в 2017 году были в Киеве. Также учитывая миграционные процессы значительно повысилась средняя зарплата в Закарпатской области.

"Самая высокая зарплата - в Киеве (средняя 11 тыс. 643 грн), затем идут Киевская область, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская - в среднем 7 тыс. 400 грн. Но за прошлый год Закарпатская область идет после Одесской, Николаевской - со средней зарплатой 6 тыс. 700 грн ", - сообщил он.

Ярошенко пояснил, что Закарпатье граничит с Евросоюзом, "есть большие миграционные процессы и отток рабочей силы".

"И уровень зарплаты в Закарпатской области начал расти из-за желания работодателей удержать квалифицированных сотрудников", - отметил он.

  • Отметим, около половины безработных Украинский имеют высшее образование, а в Харькове таких 87%.
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