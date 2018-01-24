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Какие дороги в Украине заблокированы. Данные МВД

Нацполиция обращает внимание водителей на осложнение дорожной ситуации в Запорожской и Хмельницкой областях

Об этом сообщает пресс-служба МВД на странице в Twitter.

Сейчас доступ к некоторым дорог заблокирован в Запорожской и Херсонской областях. На Запорожье из-за порывистого ветра, вызываючего сильные заносы, запрещен проезд по автодорогам М-14, Т - 811 и Н-30, на Херсонщине не работает трасса М-14 на 320 и 289 километре. Также заблокирован 17 километр автодороги Р-47.

Сообщается, что по всей Украине сейчас 61 населенный пункт находится без электрики. Всего без света сидят 46 городов на Одесчине и 11 городов на Черкасчине.

 

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