Какие дороги в Украине заблокированы. Данные МВД
Об этом сообщает пресс-служба МВД на странице в Twitter.
Сейчас доступ к некоторым дорог заблокирован в Запорожской и Херсонской областях. На Запорожье из-за порывистого ветра, вызываючего сильные заносы, запрещен проезд по автодорогам М-14, Т - 811 и Н-30, на Херсонщине не работает трасса М-14 на 320 и 289 километре. Также заблокирован 17 километр автодороги Р-47.
Сообщается, что по всей Украине сейчас 61 населенный пункт находится без электрики. Всего без света сидят 46 городов на Одесчине и 11 городов на Черкасчине.
Водители, обратите внимание— МВД Украины (@MVS_UA) 24 января 2018 г.
В Запорожской области на трех дорогах (М-14, Т - 811 и Н-30) запрещено движение всех видов транспортных средств
Также остается затруднено движение на Херсонщине на автодорогах М-14 и р-47#новости pic.twitter.com/Tny9sY3Mbx
- 20 января в Министерстве внутренних дел сообщили, что все ограничения движения на дорогах сняты.
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