Группа компаний из Одессы украла более 100 млн грн на ремонте дорог, - СБУ

24 января, 2018, 07:51

За два года группа компаний из Одессы присвоила более 100 млн грн на строительстве и ремонте дорог в различных регионах Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что группа одесских компаний в течение нескольких лет получала заказы на строительство и ремонт автодорог в разных регионах Украины.

Во время государственных закупок собственники и топ-менеджмент компаний шли на сговор с организаторами для получения контрактов. Они также применяли схемы по уклонению от уплаты налогов, завышения стоимости проведенных работ и использованных материалов.

СБУ установила, что общая сумма присвоенных только за два года средств составляет более 100 млн грн.

Отмечается, что решениями суда уже доказано уклонения предпринимателями от уплаты налогов в размере 5 млн грн.

Также, по выводам экспертов, некачественное выполнение подрядчиками дорожных работ повлияло на безопасность транспортной инфраструктуры страны и привело к многомиллионным убыткам бюджетов разных уровней.

По материалам спецслужбы Антимонопольный комитет наложил на группу компаний штрафные санкции в сумме свыше 37 млн грн и запретил участвовать в публичных закупках сроком на три года.

Материалы уголовного производства пока находятся на рассмотрении суда.