Группа компаний из Одессы украла более 100 млн грн на ремонте дорог, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что группа одесских компаний в течение нескольких лет получала заказы на строительство и ремонт автодорог в разных регионах Украины.
Во время государственных закупок собственники и топ-менеджмент компаний шли на сговор с организаторами для получения контрактов. Они также применяли схемы по уклонению от уплаты налогов, завышения стоимости проведенных работ и использованных материалов.
СБУ установила, что общая сумма присвоенных только за два года средств составляет более 100 млн грн.
Отмечается, что решениями суда уже доказано уклонения предпринимателями от уплаты налогов в размере 5 млн грн.
Также, по выводам экспертов, некачественное выполнение подрядчиками дорожных работ повлияло на безопасность транспортной инфраструктуры страны и привело к многомиллионным убыткам бюджетов разных уровней.
По материалам спецслужбы Антимонопольный комитет наложил на группу компаний штрафные санкции в сумме свыше 37 млн грн и запретил участвовать в публичных закупках сроком на три года.
Материалы уголовного производства пока находятся на рассмотрении суда.
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