Главная причина, почему Украину не будут считать кандидатом на вступление в НАТО. Комментарий МИД

24 января, 2018, 09:41

Украина не будет рассматриваться потенциальным кандидатом на получение членства в НАТО из-за отсутствия прогресса в реализации необходимых реформ, в частности, и относительно приведения Вооруженных сил Украины к стандартам Альянса

Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Сейчас НАТО формирует свою повестку дня в отношении новых стран-членов. Рассматриваются как Балканы, так и другие страны. И сейчас, если Украина не покажет конкретного прогресса, то мы опять будем вне этим кругом стран, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на членство в НАТО", - подчеркнула Зеркаль.

Дипломат сослалась на слова министра иностранных дел Павла Климкина, который сказал, что Альянс становится для Украины приоритетной задачей "с точки зрения выполнения наших планов, которые традиционно выполняются не очень качественно".

Она добавила, что в НАТО отслеживают ситуацию в Украине.

"До 2020 года на самом деле осталось очень мало времени", - сказала Зеркаль.

Как известно, Украина поставила себе амбициозную цель привести Вооруженные силы к стандартам НАТО до 2020 года.