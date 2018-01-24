 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Euronews должен указать об аннексии в пропагандистском сюжете о Крыме, - МИД

Министерство иностранных дел Украины призывает Euronews в сюжете о военных обучениях для детей из Крыма, что полуостров был незаконно оккупирован Россией
Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Журналистика должна базироваться на фактах. Крым незаконно оккупирован Россией. Призываем Euronews привести статью в соответствие с законом", - написала Беца.

Напомним, 23 января телеканал Euronews снял сюжет про военные учения для детей из Крыма, "забыв" упомянуть о незаконной аннексии полуострова.

В сюжете говорится об обучении для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал 68-й инженерный полк российской армии.

Почти сотню детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины. Рассказывают о самодельных взрывных устройствах, поясах смертников и замаскированных бомбах.

Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко поясняет, что цель урока – не только образовательная: школьников поощряют в будущем поступать в инженерные войска.

В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые одобрительно отзываются об обучении.

В конце сюжета журналисты Euronews дали слово местной жительнице, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что "дети должны знать, как защитить себя". "Мы должны воспитывать детей патриотами", - говорит она.

Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промывания мозгов". "Ни слова о незаконной аннексии Крыма", - написал дипломат в своем Twitter.

Euronews — европейский круглосуточный информационный телеканал. В феврале 2015 года египетский миллиардер Нагиб Савирис приобрел контрольный пакет акций - 53% в Euronews, после визита Владимира Путина, что впоследствии вызвало ряд вопросов по поводу будущей редакционной позиции и независимости Euronews.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2018 среда

больше новостей

24 января, 2018 среда

23 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать