Euronews должен указать об аннексии в пропагандистском сюжете о Крыме, - МИД

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Reporting should be based on facts. Crimea is illegally occupied by Ru. Urge @euronews correct article accord to law https://t.co/0RiykzOL9F — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 24 января 2018 г.

"Журналистика должна базироваться на фактах. Крым незаконно оккупирован Россией. Призываем Euronews привести статью в соответствие с законом", - написала Беца.

Напомним, 23 января телеканал Euronews снял сюжет про военные учения для детей из Крыма, "забыв" упомянуть о незаконной аннексии полуострова.

В сюжете говорится об обучении для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал 68-й инженерный полк российской армии.

Почти сотню детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины. Рассказывают о самодельных взрывных устройствах, поясах смертников и замаскированных бомбах.

Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко поясняет, что цель урока – не только образовательная: школьников поощряют в будущем поступать в инженерные войска.

В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые одобрительно отзываются об обучении.

В конце сюжета журналисты Euronews дали слово местной жительнице, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что "дети должны знать, как защитить себя". "Мы должны воспитывать детей патриотами", - говорит она.

Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промывания мозгов". "Ни слова о незаконной аннексии Крыма", - написал дипломат в своем Twitter.

Euronews — европейский круглосуточный информационный телеканал. В феврале 2015 года египетский миллиардер Нагиб Савирис приобрел контрольный пакет акций - 53% в Euronews, после визита Владимира Путина, что впоследствии вызвало ряд вопросов по поводу будущей редакционной позиции и независимости Euronews.