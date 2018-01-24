Депутаты хотят отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение

24 января, 2018, 10:50

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7499, которым депутаты хотят отменить уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции во вторник, 23 января.

Депутаты предлагают освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу другим лицам состояний, происхождение которых не может объяснить.

Инициаторы законопроекта - народные депутаты Владислав Данилин и Александр Кирш, Геннадий Чекита и Андрей Шинькович.

Антикоррупционеры заявили, что принятие законопроекта легализует сокрытие коррупционного имущества чиновников за оформление его на третьих лиц.

Привлечь потенциального коррупционера к ответственности можно будет, только если приобрели имущество незаконно.

По нынешнему законодательству чиновника ждет ответственность даже в случае, если он запишет собственную дорогую недвижимость на родственников, но остается ее фактическим владельцем.

Законопроект №7499 приведет к закрытию сотен громких уголовных дел, заявили в ГПК.

Популярная схема сокрытия имущества чиновников будет легальной, а конфисковать его станет невозможно, предупредили в ГПК.

Стоит отметить, что уголовная ответственность за незаконное обогащение была введена в 2015 году. Это было одним из требований ЕС выполнения Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленного меморандумом.