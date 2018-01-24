Британия создаст спецподразделение для борьбы с фейковыми новостями

"Мы живем в эпоху фальшивых новостей и конкурентных сообщений. Правительство будет стараться как можно эффективнее использовать коммуникации в целях национальной безопасности", - сказал представитель Мэй.

По его словам, новое спецподразделение по вопросам национальной безопасности в сфере коммуникаций будет отвечать за борьбу с дезинформацией со стороны других государств и частных лиц.

"Мы будем использовать существующие возможности, создав специальный блок связи национальной безопасности, которому будет поручено бороться с дезинформацией со стороны государственных деятелей и других. Это будет более систематически удерживать наших противников и помогать нам выполнять приоритеты национальной безопасности", - добавил он.

Однако спикер Мэй не смог рассказать о том, как именно будет работать подразделение и где он будет располагаться.