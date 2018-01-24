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Британия создаст спецподразделение для борьбы с фейковыми новостями

Правительство Великобритании намерено создать подразделение по борьбе с фейковыми новостями, которое будет противостоять дезинформационным кампаниям других государств
Об этом заявил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Reuters.

"Мы живем в эпоху фальшивых новостей и конкурентных сообщений. Правительство будет стараться как можно эффективнее использовать коммуникации в целях национальной безопасности", - сказал представитель Мэй.

По его словам, новое спецподразделение по вопросам национальной безопасности в сфере коммуникаций будет отвечать за борьбу с дезинформацией со стороны других государств и частных лиц.

"Мы будем использовать существующие возможности, создав специальный блок связи национальной безопасности, которому будет поручено бороться с дезинформацией со стороны государственных деятелей и других. Это будет более систематически удерживать наших противников и помогать нам выполнять приоритеты национальной безопасности", - добавил он.

Однако спикер Мэй не смог рассказать о том, как именно будет работать подразделение и где он будет располагаться.

  • В среду, 17 января, представители Европарламента обсудили влияние российской пропаганды в странах ЕС.
  • В Европейском Союзе собрали команду специалистов, что поможет противодействовать фейковой информации в СМИ.
  • 4 января 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал законопроект, который будет противодействовать фейковым новостям.
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