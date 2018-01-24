Боснийскую правозащитницу избрали комиссаром Совета Европы по правам человека

24 января, 2018, 22:39

Новым комиссаром Совета Европы по правам человека избрана боснийская правозащитница Дуня Миятович

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба.

"Дуня Миятович - новый комиссар Совета Европы по правам человека. Желаю успеха на посту", - написал Кулеба в Twitter.

Также Кулеба написал, что ожидает от Миятович принципиальной и активной работы по защите прав человека в оккупированных Россией Крыму и на Донбассе, освобождению украинских политзаключенных в России. Ранее эту должность 6 лет занимал латвийский политолог Нил Муйжниекс.

Миятович - боснийская правозащитница, специалист по масс-медийному праву. С 2010 года была представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Только: @Dunja_Mijatovic - новый Комиссар Совета Европы по правам человека. Желаю удачи на посту. Ожидаю от нее принципиальной и активной работы для защиты прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождение наших политзаключенных в России. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 24 января 2018 г.