 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Боснийскую правозащитницу избрали комиссаром Совета Европы по правам человека

Новым комиссаром Совета Европы по правам человека избрана боснийская правозащитница Дуня Миятович

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба.

"Дуня Миятович - новый комиссар Совета Европы по правам человека. Желаю успеха на посту", - написал Кулеба в Twitter.

Также Кулеба написал, что ожидает от Миятович принципиальной и активной работы по защите прав человека в оккупированных Россией Крыму и на Донбассе, освобождению украинских политзаключенных в России. Ранее эту должность 6 лет занимал латвийский политолог Нил Муйжниекс.

Миятович - боснийская правозащитница, специалист по масс-медийному праву. С 2010 года была представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2018 среда

больше новостей

24 января, 2018 среда

23 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать