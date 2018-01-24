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Байден видит ослабление борьбы с коррупцией в Украине: Привел конкретный пример этого

Украинская власть должна продолжать и усиливать борьбу с коррупцией в стране

Об этом заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден, сообщает издание "Голос Америки".

Он отметил, что коррупция остается наибольшей проблемой Украины, из-за чего призвал нынешнюю американскую власть проверять, выполняют ли украинцы свои обещания.

"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание относительно Украины. Поєтому я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии", - отметил Байден.

Он рассказал, что тогда ездил в столицу Украины 12-13 раз и должен был объявить, что стране выделят один миллиард долларов кредитных гарантий. Тогда украинская власть пообещала ему, что примет меры в отношении тогдашнего генпрокурора, однако этого, по словам Байдена, не произошло.

"Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиарда долларов. Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не освобожден к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был освобожден. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - подытожил Байден.

Он добавил, что сейчас Антикоррупционный суд, как одна из трех необходимых институтов, отходит на второй план, хоть украинская власть и пообещала, что этого не произойдет.

  • Отметим, что Джо Байден был вице-презентом США за время президентства Барака Обамы в период с 20 января 2009 года до 20 января 2017 года.
  • Мемуары Джо Байдена, названные "Пообещай мне, папа", вышли в декабре. Он посвятил книгу своему ребенку, который в 2015 году умер от рака мозга.
  • В книге бывший вице-президент рассказывает о своей работе в администрации США и, в частности, о роли в событиях в Украине.
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