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Арендовать биткоин. Как будет действовать новая крипто-платформа Oxygen

С помощью новой криптовалютной платформы Oxygen инвесторы смогут играть на крипторынке используя "арендованную" криптовалюту

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Аналитики считают, что появление доступных крипто-займов доказывает постепенное "встраивание" биткоинов и другой криптовалюты в финансовую систему.

Платформа Oxygen позволит криптоинвесторам сдавать "в аренду" свои сбережения или, наоборот, временно заимствовать криптовалюту и зарабатывать на ее курсе.

Проект, основанный бывшим финансистом Goldman Sachs Алексом Гребневым, запустится в первом квартале 2018 года и на ранних этапах позволит проводить операции только с криптовалютами на базе платформы Ethereum.

На сайте создатели Oxygen отмечают, что общая капитализация всех криптоактивов в мире превышает  $500 млрд, к тому же, их стоимость за 2017 год выросла на 3200%.

В то же время на популярных криптобиржах Bitfinex и Poloniex можно взять во временное пользование лишь 1% криптовалюты. "Наша цель - сделать 100% криптосбережений доступными для займа", - сказано на сайте компании.

Новая платформа позволит как частным инвесторам, так и инвестфондам заключать между собой договоры репо, то есть продавать (покупать) криптовалюту с обязательством покупки (продажи). В качестве залога инвестор получит другую криптовалюту. Все сделки заверяются с помощью смарт-контрактов.

Заемщики могут распоряжаться криптовалютой на свое усмотрение - например, играть на крипторынке или использовать ее для проведения транзакций.

Кроме того, инвесторы могут применить популярную тактику хедж-фондов. Для этого им нужно будет сыграть на снижении курса криптовалюты, которую они взяли в залог, против той криптовалюты, которую они передали в залог.

Инвестор сможет взять на платформе валюту по одной цене, продать ее, а потом дождаться снижения и купить ее по более низкой цене. После этого инвестор возвращает криптовалюту "арендодателю", а разницу сохраняет себе.Сроки соглашения на Oxygen могут длиться от нескольких часов до 1-2 лет.

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