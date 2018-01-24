Американский беспилотник провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. С утра практически весь день он курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения сторон, не пересекая ее. Разведчик совершал полет на высоте около 15,5 тыс. метров и скорости 600 км в час.
С учетом возможностей ведения разведки самолет мог наблюдать за всей подконтрольной российским боевикам территории, а также большой частью приграничных областей России.
При этом он несколько раз подлетал на расстояние примерно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области.
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