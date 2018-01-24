 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Американский беспилотник провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. С утра практически весь день он курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения сторон, не пересекая ее. Разведчик совершал полет на высоте около 15,5 тыс. метров и скорости 600 км в час.

С учетом возможностей ведения разведки самолет мог наблюдать за всей подконтрольной российским боевикам территории, а также большой частью приграничных областей России.

При этом он несколько раз подлетал на расстояние примерно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области.


 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2018 среда

больше новостей

24 января, 2018 среда

23 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать