Адвокат рассказал, почему обыскивают заместителя главы ГМС Пимахову
24 января, 2018, 11:20
Адвокат первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой Богдан Хмельницкий подтвердил, что в квартире чиновницы проводят обыски
Об этом сообщает "24 канал".
По информации адвоката, обыски связаны со скандальным делом о провокации взятки.
Возле дома на время обыска выставлена охрана. Хмельницкий также добавил, что его допустили к обыску.
Отметим, 25 января стало известно, что представители НАБУ проводят обыск дома у Пимаховой.
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- Напомним, 29 ноября 2017 года в ГМС сообщили, что "тайный агент" НАБУ Сергей Титенков пытался дать взятку Пимаховой, в результате чего его задержали.
- В НАБУ на это ответили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, во время которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.
- Комментируя все эти события, Пимахова рассказала, что агент НАБУ 7 месяцев готовил спецоперацию, чтобы дать ей взятку. За это время у них сложились товарищеские отношения с агентом НАБУ.
- Луценко заявил, что агента НАБУ задержали правомерно, ведь правоохранители не имеют права предлагать госчиновнику принять заведомо незаконное решение. Луценко назвал такие действия чистой провокацией.
- ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ, который якобы предлагал взятку в ГМС, и провела обыски у еще одного агента, задействованного в этом деле, - у Екатерины Сикорской, больше известной как "агент Екатерина".
- Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набранные с нарушением закона и используют в своей работе контрабандную технику. Он также обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.
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