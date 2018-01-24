Адвокат рассказал, почему обыскивают заместителя главы ГМС Пимахову

24 января, 2018, 11:20

Адвокат первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой Богдан Хмельницкий подтвердил, что в квартире чиновницы проводят обыски

Об этом сообщает "24 канал".

По информации адвоката, обыски связаны со скандальным делом о провокации взятки.

Возле дома на время обыска выставлена охрана. Хмельницкий также добавил, что его допустили к обыску.

Отметим, 25 января стало известно, что представители НАБУ проводят обыск дома у Пимаховой.

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