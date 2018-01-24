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70 тысяч людей в Днепре остались без воды

В Днепре около 70 тысяч жителей остались без воды из-за аварии на водопроводе

Об этом сообщает пресс-службу "Днепроводоканала".

Отмечается, что в связи с неотложными аварийно-возобновляемыми работами на водоводе Д-1200 мм водоснабжение жителей и потребителей жилых массивов Победа, 1-6 и центральной части города от улицы Сичеславская Набережная до пр. Яворницкого будет осуществляться в пониженном режиме.

В то же время в домах на левобережной части города наблюдается незначительное снижение давления водоснабжения.

Восстановить подачу воды обещают к завтра, 25 января.

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