70 тысяч людей в Днепре остались без воды
24 января, 2018, 13:37
В Днепре около 70 тысяч жителей остались без воды из-за аварии на водопроводе
Об этом сообщает пресс-службу "Днепроводоканала".
Отмечается, что в связи с неотложными аварийно-возобновляемыми работами на водоводе Д-1200 мм водоснабжение жителей и потребителей жилых массивов Победа, 1-6 и центральной части города от улицы Сичеславская Набережная до пр. Яворницкого будет осуществляться в пониженном режиме.
В то же время в домах на левобережной части города наблюдается незначительное снижение давления водоснабжения.
Восстановить подачу воды обещают к завтра, 25 января.
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