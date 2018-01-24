56 тысяч человек в Прилуках до сих пор без воды. Киев и Житомир помогают ликвидировать аварию

24 января, 2018, 14:56

Киев и Житомир помогают ликвидировать последствия аварии на коллекторе в Прилуках, где без воды остались 56 тысяч человек

Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает "Правительственный портал".

"Сейчас ликвидировать последствия аварии уже помогают города: Житомир - насосным оборудованием и заглушками для систем водоотведения, Киев - техникой и насосным оборудованием", - сообщил он.

Зубко добавил, что его заместитель Эдуард Кругляк проведет совещание в Прилуках по организации необходимых ремонтных работ с привлечением всех соответствующих служб, а также относительно функционирования в городе всех систем жизнеобеспечения, включая тепло - и водоснабжения.

Вице-премьер-министр считает, что ситуация в Прилуках "под контролем". В городе продолжаются ремонтные работы.