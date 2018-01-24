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1100 евро за несколько блюд: туристы подают в суд на ресторан Венеции за большой чек

В ресторане вблизи площади Святого Марка в Венеции четырем японским студентам выставили счет размером 1100 евро за четыре стейка и тарелку жареной рыбы
Это настолько возмутило гостей города, что они подали жалобу в полицию, сообщает The Guardian.

К чрезмерному счету также было включено минеральную воду и обслуживание.

Еще трое женщин из той же туристической группы, заподозрив, что их хотят обмануть в ресторане, решили поесть в другом месте, однако и там им пришлось заплатить 350 евро за три тарелки пасты с морепродуктами.

Недоразумение приобрело такую огласку, что на него обратил внимание даже мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Он пообещал лично проследить за ходом дела.

"Мы тщательно разберемся в том, что произошло, и узнаем, насколько правомерны эти жалобы. Если этот позорный случай подтвердится, мы сделаем все возможное, чтобы наказать виновников. Мы за справедливость - всегда!", - написал чиновник в Twitter.

По данным итальянских СМИ, заведением, в котором обедали японцы, руководит египтянин, а владеют им китайские инвесторы. В связи с этим жалобу туристов поддержал представитель организации жителей Венеции "Группа 25 апреля", призванной защищать честное имя города, Марко Гаспаринетти.

Он пожаловался на то, что лишь 1,1% ресторанов вокруг площади Святого Марка принадлежат местным жителям, да и в целом венецианцы владеют лишь половиной заведений, расположенных в исторической части города.

"Группа 25 апреля" намерено опубликовать на Facebook советы для путешественников, которые должны помочь им избежать таких случаев.

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