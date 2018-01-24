10 самых удивительных зданий 2018-го, которые хочется увидеть воочию

24 января, 2018, 13:12

Лыжная горка на крыше мусороперерабатывающего завода, шопинг-центр в викторианском угольном дворе и развлекательный комплекс в золоте

Список необычных зданий опубликовало издание Deezen.

1. Центр исполнительских искусств Тайбэя, Тайвань

Основатель архитектурного бюро OMA Рем Колхас представил проект этого здания еще в далеком 2009-м, и откроют ее только в 2018-ом. Размах нового театрального комплекса тайваньской столицы впечатляет: в большом зале легко могут уместиться до 1500 посетителей, а в двух малых залах - до 800.

Один из площадок поместили в огромную прозрачную сферу с рифленым стеклом. По замыслу Колхаса, все три помещения объединены общим бекстейджем: это позволит создавать неожиданные и таинственные перформансы.

2. Центр ресурсов Амагер, Дания

Теперь мусороперерабатывающие заводы не только экологические, но и становятся местом, где может отдохнуть вся семья. Датский архитектор Бьярке Ингельс сделал на крыше лыжную горку, а вместо клубов дыма завод выпускает большие полупрозрачные кольца.

3. Центральная библиотека Крайстчерча, Новая Зеландия

Пострадавшую от землетрясения 2010 и 2011 годов здание в городе Крайстчерч отстроили и покрасили в золотой цвет. После ремонта в библиотеке разместили местный архив и библиотеку.

4. Secular Retreat, Великобритания

Дома для уединения швейцарского архитектора Петера Цумтора - это дизайнерские коттеджи из бетона. Они идеально подойдут тем, кто хочет отдохнуть от шума большого города.

5. V & A Данди, Великобритания

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Японец Кенго Кума создает филиал музея Виктории и Альберта в шотландском городе Данди. Острый угол здания, что над водой, напоминает корму корабля.

6. Coal Drops Yard, Великобритания

Студия Томаса Хизервика превращает викторианский угольный двор в шопинг-центр вдоль канала. Дома не только строят, но и добавляют к ним нововведения: традиционные двускатные крыши будут касаться друг друга.

7. Национальная библиотека Катара, Катар

Еще один проект от OMA в Дохе. Площадь здания - 45000 м2. В Национальной библиотеке будет три корпуса: архив Катара и региона, исследовательская библиотека, а также библиотека для всех желающих.

8. Leeza Soho Tower, Китай

Творение архитектурного бюро Захи Хадид. Небоскреб высотой 207 метров с самым высоким в мире атриумом, который разворачивается вдоль здания на 45 градусов.

9. Paradise City, Южная Корея

Paradise City придумало архитектурное бюро MVRDV в Сеуле. Комплекс, в котором будут шопинг-центр и ночной клуб, можно будет увидеть с самолета. А все благодаря огромному золотому кругу, которое похоже на кусок ткани, бросили на здание.

10. Новая центральная библиотека Калгари, Канада

Здание новой общественной библиотеки разместили прямо над железнодорожными путями. Интерьер наполнен светом и воздухом благодаря стеклянному фасаду и двум деревянным аркам.