За кого украинцы готовы проголосовать на президентских и парламентских выборах. Соцопрос

23 января, 2018, 14:02

По результатам соцопроса, президентский рейтинг в Украине возглавляют лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Отмечается, что готовность принять участие в президентских выборах выразили 67% населения, тогда как не готовы около 20%.

В случае, если бы президентские выборы состоялись в декабре 2017 года, наибольшее количество голосов получили бы Юлия Тимошенко (12% от тех, кто выразил намерение участвовать в выборах) и Петр Порошенко (10%).

Впрочем, как отметила директор Фонда Ирина Бекешкина, если бы президентские выборы состоялись в декабре прошлого года, то 15,9% опрошенных выбрали бы главой государства политика, фамилия которого не называется среди возможных претендентов.

Далее идут Анатолий Гриценко (8%), Вадим Рабинович (8%), Олег Ляшко (5%), Юрий Бойко (5%), Андрей Садовый (5%).

16% выбрали ответ "другой кандидат". Не определились со своим выбором 19% из тех, кто выразил готовность участвовать в выборах.

По данным соцопроса, если бы парламентские выборы состоялись в декабре 2017 года, наибольшую поддержку получили бы следующие политические силы:

- партия "Батькивщина" (11%),

- "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (9%),

- "За життя" (9%),

- "Гражданская позиция" (7%),

- "Самопомич" (7%),

- "Оппозиционный блок" (6%),

- Радикальная партия Олега Ляшко (6%).

Также к 5%-й поддержке близки партия "Слуга народа" (4%) и Всеукраинское объединение "Свобода" (3%). Зато 17% потенциальных избирателей еще не определились со своей позицией.

Также отмечается, что готовность принять участие в парламентских выборах выразили 65% опрошенных, тогда как 21% не собираются идти на выборы.

По данным опроса, две трети населения Украины (67%) считает, что Украина нуждается в новых политических лидерах, однако только 19% считает, что такие лидеры уже есть.