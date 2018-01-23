Из-за секс-скандала вокруг Кевина Спейси компания Netflix потеряла $39 млн

23 января, 2018, 16:10

Разрыв сотрудничества с Кевином Спейси обошелся компании Netflix в $39 млн. Эту сумму в отчете компания указала как "непредвиденные расходы"

Об этом сообщает The Guardian.

Причиной подобных потерь стало решение компании отказаться от вещания и производства контента с актером, обвиняемым в сексуальных домогательствах.

Так, Netflix отказалась от продолжения сериала "Карточный домик", в котором играл Спейси. Кроме того, компания решила не выпускать на экраны фильм "Гор" о жизни писателя Гора Видала, работы над которым велись с июля 2017 года.

Сама компания не озвучила прямо сумму потерь, однако в письме с отчетом, направленном инвесторам, были указаны "непредвиденные расходы" в размере $39 млн. Как сообщили источники, это сумма потерь, связанных с отказом от контента с участием Кевина Спейси.

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