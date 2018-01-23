Из-за секс-скандала вокруг Кевина Спейси компания Netflix потеряла $39 млн
Об этом сообщает The Guardian.
Причиной подобных потерь стало решение компании отказаться от вещания и производства контента с актером, обвиняемым в сексуальных домогательствах.
Так, Netflix отказалась от продолжения сериала "Карточный домик", в котором играл Спейси. Кроме того, компания решила не выпускать на экраны фильм "Гор" о жизни писателя Гора Видала, работы над которым велись с июля 2017 года.
Сама компания не озвучила прямо сумму потерь, однако в письме с отчетом, направленном инвесторам, были указаны "непредвиденные расходы" в размере $39 млн. Как сообщили источники, это сумма потерь, связанных с отказом от контента с участием Кевина Спейси.
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- В начале ноября вокруг Спейси разгорелся секс-скандал после обвинений со стороны актера Энтони Реппа в домогательствах в 1986 году - на тот момент Репп был несовершеннолетним.
- Из-за этого актер лишился контракта с Netflix, а сервис прекратил съемки сериала "Карточный домик". Также Sony отменила премьеру "Все деньги мира" с Кевином Спейси на кинофестивале в Лос-Анджелесе.
- Кроме Реппа, в домогательствах актера обвинили еще несколько человек, среди которых режиссер-документалист Тони Монтана бармен из Великобритании Дэниэл Билл и актер Роберто Кавазос.
- 3 ноября к обвинениям в адрес Спейси присоединились члены съемочной группы "Карточного домика". Также на Кевина Спейси написал заявление неназванный актер из Англии, после чего полиция Лондона начала расследование.
- Ранее Netflix объявил, что прервал сотрудничество со Спейси. Сервис также приостановил съемки сериала "Карточный домик", где Спейси играет главную роль, а киностудия Imperative Entertainment и режиссер Ридли Скотт вырежут Кевина Спейси из фильма "Все деньги мира", который выходит 22 декабря 2017 года.
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