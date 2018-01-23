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Южная Корея хотела запретить биткоин, но лишь ввела налог. Как Восток укрощает криптовалюту

Власть Южной Кореи не запретила операции по обмену криптовалюты, как многие опасались, а взамен ввела налоги на криптовалютные биржи, которые раньше действовали, по сути, вне правового поля

Об этом пишет Fortune.

Биржи должны будут заплатить 24,2% налога на прибыль (22% корпоративного налога и 2,2% местных налогов на прибыль) с доходов, полученных в прошлом году, при условии, что оборот конкретной биржи превысил $18,8 млн.

В частности, биржи Bithumb придется заплатить 60 млрд вон ($ 56 млн) налога до конца марта. Правительство Южной Кореи пытается таким образом обуздать растущий рынок криптовалюты.

Месяц назад оно обязало раскрывать имена биткоин-трейдеров, а также запретило местным инвесторам создавать новые криптовалютные кошельки.

Собственно, эти запреты весьма повлияли на недавний обвал курса биткоинов и других криптовалют. Однако тот факт, что слухи о полном запрете торговли биткоинами и другими цифровыми валютами в Южной Корее пока не оправдался, положительно сказалось на рынке.

По данным портала coinmarketcap.com курс биткоинов по состоянию на 15.00 составляет $10 276.

Недавно издание Yonhap процитировало чиновника, который заявил, что скоро правительство обяжет криптобиржи передавать данные о транзакциях банкам - еще один шаг в сторону повышения налогового контроля, но уже для инвесторов.

Самый жесткий вариант на прошлой неделе изложил в своем выступлении в парламенте глава комиссии по финансовым услугам Южной Кореи. По его словам, правительство по-прежнему рассматривает возможность закрытия всех местных криптовалютных бирж.

Похожая ситуация происходит и в Китае, который представляет собой один из эпицентров криптоторговли. Власти КНР планируют запретить гражданам доступ к онлайн-платформам и мобильным приложениям для торговли биткоинами.

Как поясняет Bloomberg, Китай ввел запрет на работу криптобирж в стране еще в прошлом году, но криптоинвесторы стали пользоваться альтернативными площадками для проведения операций.

По данным анонимных источников, ограничение коснется не только платформ для криптоторговли. Власти КНР также будут бороться с физическими и юридическими лицами, которые предоставляют таким платформам различные финансовые услуги.

К этой категории относятся и провайдеры электронных кошельков. Частные сделки купли-продажи криптовалюты между отдельными гражданами запрещены не будут.

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