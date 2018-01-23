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Истец бросил пакет с порошком в лицо судье Апелляционного суда Киева

В Апелляционном суде Киева во время судебного заседания истец осуществил нападение на судью Елену Лапчевскую

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел во время рассмотрения гражданского дела о взыскании задолженности. Участник дела бросил пакет с неизвестным порошкообразным веществом в лицо председательствующего по делу судьи.

В Апелляционном суде расценили действия хулигана как вмешательство в осуществление правосудия, а такую акцию, заблаговременно спланированную, - как давление на коллегию судей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и начато досудебное расследование.

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