Истец бросил пакет с порошком в лицо судье Апелляционного суда Киева
23 января, 2018, 21:44
В Апелляционном суде Киева во время судебного заседания истец осуществил нападение на судью Елену Лапчевскую
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Инцидент произошел во время рассмотрения гражданского дела о взыскании задолженности. Участник дела бросил пакет с неизвестным порошкообразным веществом в лицо председательствующего по делу судьи.
В Апелляционном суде расценили действия хулигана как вмешательство в осуществление правосудия, а такую акцию, заблаговременно спланированную, - как давление на коллегию судей.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и начато досудебное расследование.
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