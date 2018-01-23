Все номинанты на "Оскар-2018". Список
Американская киноакадемия объявила список номинантов на "Оскар-2018". Всего золотые статуэтки будут присуждены в 24 номинациях. Победителей объявят 4 марта.
Фильм года:
-
"Назови меня своим именем" (режиссер Лука Гауданьино);
-
"Темные времена" (режиссер Джо Райт);
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"Дюнкерк" (режиссер Кристофер Нолан);
-
"Ловушка" (режиссер Джордан Пол);
-
"Леди Птица" (режиссер Грета Гервиг);
-
"Призрачная нить" (режиссер Пол Томас Андерсон);
-
"Секретное досье" (режиссер Стивен Спилберг);
-
"Форма воды" (режиссер Гильермо Дель Торо);
-
"Три билборда за пределами Эббинга, Миссури" (режиссер Мартин Макдона).
Лучшая мужская роль:
-
Тимоти Шаламе ("Назови меня своим именем");
-
Дэниел Дэй Льюис ("Призрачная нить");
-
Дэниэл Калуя ("Ловушка");
-
Гэри Олдман ("Темные времена");
-
Дензел Вашингтон ("Роман Израэль, Esq.").
Лучшая мужская роль второго плана:
-
Уиллем Дефо ("Проект "Флорида");
-
Вуди Харрельсон ("Три билборда за пределами Эббинга, Миссури");
-
Ричард Дженкинс ("Форма воды");
-
Кристофер Пламмер ("Все деньги мира");
-
Сэм Рокуэлл ("Три билборда за пределами Эббинга, Миссури").
Лучшая женская роль:
-
Салли Хокинс ("Форма воды");
-
Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда за пределами Эббинга, Миссури");
-
Марго Робби ("Я, Тоня");
-
Сирша Ронан ("Леди Птица");
-
Мэрил Стрип ("Секретное досье").
Лучшая женская роль второго плана:
-
Мэри Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд");
-
Элисон Дженни ("Я, Тоня");
-
Лесли Манвилл ("Призрачная нить");
-
Лори Меткоф ("Леди Птица");
-
Октавия Спенсер ("Форма воды").
Лучший режиссер:
-
Кристофер Нолан ("Дюнкерк");
-
Джордан Пил ("Ловушка");
-
Грета Гервиг ("Леди Птица");
-
Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить");
-
Гильермо дель Торо ("Форма воды").
Лучший оригинальный сценарий:
-
"Любовь - болезнь";
-
"Ловушка";
-
"Леди Птица";
-
"Форма воды";
-
"Три билборда за пределами Эббинга, Миссури".
Лучший анимационный полнометражный фильм:
-
"Беби босс" (Том МакГрат);
-
"Кормилица" (Нора Томе);
-
"Фердинанд" (Карлос Салдана);
-
"Коко" (Ли Анкрич, Адриан Молина);
-
"С любовью, Винсент" (Дорота Кобеля, Хью Велчман);
Лучший фильм на иностранном языке:
-
"Фантастическая женщина" (Себастьян Лейло);
-
"Тело и душа" (Ильдико Эньеди);
-
"На грани" (Фатих Акин);
-
"Нелюбовь" (Андрей Звягинцев);
-
"Квадрат" (Рубен Эстлунд).
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