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Все номинанты на "Оскар-2018". Список

По количеству номинаций на "Оскар" в этом году лидируют ленты "Дюнкерк", "Форма воды" и "Темные времена"

Американская киноакадемия объявила список номинантов на "Оскар-2018". Всего золотые статуэтки будут присуждены в 24 номинациях. Победителей объявят 4 марта.

Фильм года:

  • "Назови меня своим именем" (режиссер Лука Гауданьино);

  • "Темные времена" (режиссер Джо Райт);

  • "Дюнкерк" (режиссер Кристофер Нолан);

  • "Ловушка" (режиссер Джордан Пол);

  • "Леди Птица" (режиссер Грета Гервиг);

  • "Призрачная нить" (режиссер Пол Томас Андерсон);

  • "Секретное досье" (режиссер Стивен Спилберг);

  • "Форма воды" (режиссер Гильермо Дель Торо);

  • "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури" (режиссер Мартин Макдона).

 

Лучшая мужская роль:

  • Тимоти Шаламе ("Назови меня своим именем");

  • Дэниел Дэй Льюис ("Призрачная нить");

  • Дэниэл Калуя ("Ловушка");

  • Гэри Олдман ("Темные времена");

  • Дензел Вашингтон ("Роман Израэль, Esq.").

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Уиллем Дефо ("Проект "Флорида");

  • Вуди Харрельсон ("Три билборда за пределами Эббинга, Миссури");

  • Ричард Дженкинс ("Форма воды");

  • Кристофер Пламмер ("Все деньги мира");

  • Сэм Рокуэлл ("Три билборда за пределами Эббинга, Миссури").

Лучшая женская роль:

  • Салли Хокинс ("Форма воды");

  • Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда за пределами Эббинга, Миссури");

  • Марго Робби ("Я, Тоня");

  • Сирша Ронан ("Леди Птица");

  • Мэрил Стрип ("Секретное досье").

Лучшая женская роль второго плана:

  • Мэри Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд");

  • Элисон Дженни ("Я, Тоня");

  • Лесли Манвилл ("Призрачная нить");

  • Лори Меткоф ("Леди Птица");

  • Октавия Спенсер ("Форма воды").

Лучший режиссер:

  • Кристофер Нолан ("Дюнкерк");

  • Джордан Пил ("Ловушка");

  • Грета Гервиг ("Леди Птица");

  • Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить");

  • Гильермо дель Торо ("Форма воды").

     

Лучший оригинальный сценарий:

  • "Любовь - болезнь";

  • "Ловушка";

  • "Леди Птица";

  • "Форма воды";

  • "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури".

Лучший анимационный полнометражный фильм:

  • "Беби босс" (Том МакГрат);

  • "Кормилица" (Нора Томе);

  • "Фердинанд" (Карлос Салдана);

  • "Коко" (Ли Анкрич, Адриан Молина);

  • "С любовью, Винсент" (Дорота Кобеля, Хью Велчман);

Лучший фильм на иностранном языке:

  • "Фантастическая женщина" (Себастьян Лейло);

  • "Тело и душа" (Ильдико Эньеди);

  • "На грани" (Фатих Акин);

  • "Нелюбовь" (Андрей Звягинцев);

  • "Квадрат" (Рубен Эстлунд).

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