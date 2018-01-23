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Возле Киева произошел пожар в жилом доме

В поселке Софиевская Борщаговка возле Киева произошел пожар в доме, который расположен в частном секторе

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Пожар почти потушили. Пожарные выбивали окна, чтобы полностью локализовать возгорание. Жертв нет.

Причины возгорания установит следствие.

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