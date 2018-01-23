Возле Киева произошел пожар в жилом доме
23 января, 2018, 21:22
В поселке Софиевская Борщаговка возле Киева произошел пожар в доме, который расположен в частном секторе
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Пожар почти потушили. Пожарные выбивали окна, чтобы полностью локализовать возгорание. Жертв нет.
Причины возгорания установит следствие.
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