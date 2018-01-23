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В Ирландии похоронили вокалистку группы The Cranberries

В ирландском поселке Баллибрикен состоялась похоронная церемония вокалистки группы The Cranberries Долорес О'Риордан

Об этом сообщает ВВС.

Мессу провел друг семьи Кенон Лиам Макнамара в церкви Святого Альбы в Баллибрикени.

Некоторые ирландские радиостанции одновременно с похоронами ставили в эфир хит 1996 года When You're Gone. В начале церемонии к алтарю принесли гитару и платиновый диск, как символы жизни О'Риордан, а также картину Богоматери Долорес, в честь которой ее назвали.

Во время проповеди Макнамара отметил: "невозможно сосчитать, скольких она спасла от депрессии и печали". О'Риордан должны были похоронить рядом с ее отцом Теренсом, который погиб в 2011 году.

Все желающие могли попрощаться с Долорес накануне. Внутри церкви тихо играли песни, которые исполняла певица. У ее гроба лежали цветы, также там висела надпись: "Хоть песня и закончилась, но воспоминания останутся".

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