В Ирландии похоронили вокалистку группы The Cranberries
Об этом сообщает ВВС.
Мессу провел друг семьи Кенон Лиам Макнамара в церкви Святого Альбы в Баллибрикени.
Некоторые ирландские радиостанции одновременно с похоронами ставили в эфир хит 1996 года When You're Gone. В начале церемонии к алтарю принесли гитару и платиновый диск, как символы жизни О'Риордан, а также картину Богоматери Долорес, в честь которой ее назвали.
Во время проповеди Макнамара отметил: "невозможно сосчитать, скольких она спасла от депрессии и печали". О'Риордан должны были похоронить рядом с ее отцом Теренсом, который погиб в 2011 году.
Все желающие могли попрощаться с Долорес накануне. Внутри церкви тихо играли песни, которые исполняла певица. У ее гроба лежали цветы, также там висела надпись: "Хоть песня и закончилась, но воспоминания останутся".
- 15 января вокалистка известной ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет.
- Следствие не считает подозрительными обстоятельства смерти ирландской певицы, фронтвумен группы The Cranberries Долорес О'Риордан.
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