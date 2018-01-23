В Украине из-за недостатка вакцин от кори начали расследование
Об этом заявил победитель конкурса на должность гендиректора "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита, сообщает "РБК-Украина".
"Сейчас проводится служебное расследование относительно нехватки вакцин. О результатах будет сообщено позже", - подчеркнул он.
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При этом, по словам Курпиты, уровень вакцинации среди украинцев значительно вырос. Впрочем, по состоянию на 22 января, в течение первых трех недель 2018 года, корью в стране заболели 2084 человека - 1375 детей и 709 взрослых.
Отметим, прошлая вспышка кори в Украине состоялась в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.
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- В МЗ заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
- По данным главы МЗ Ульяны Супрун, с момента вспышки кори умерло уже 8 человек.
- Супрун также заявила, что МЗ хочет внести изменения в законодательство, которые ужесточат ответственность за отказ от вакцинации.
- Ранее известный детский врач Евгений Комаровский подчеркнул необходимость вакцинации от кори, потому что после вспышки заболевания может возникнуть эпидемия дифтерии.
- В связи с опасностью дифтерии и низким уровнем охвата прививками в Украине, МОЗ рекомендует вакцинацию для детей и ревакцинацию для взрослых.
- В МЗ также рассказали, где взрослые могут получить вакцину от кори и дифтерии и хватит ли всем.
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