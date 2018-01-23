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В Украине из-за недостатка вакцин от кори начали расследование


фото: usanin
В Украине началось служебное расследование из-за недостатка вакцин против кори

Об этом заявил победитель конкурса на должность гендиректора "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита, сообщает "РБК-Украина".

"Сейчас проводится служебное расследование относительно нехватки вакцин. О результатах будет сообщено позже", - подчеркнул он.

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При этом, по словам Курпиты, уровень вакцинации среди украинцев значительно вырос. Впрочем, по состоянию на 22 января, в течение первых трех недель 2018 года, корью в стране заболели 2084 человека - 1375 детей и 709 взрослых.

Отметим, прошлая вспышка кори в Украине состоялась в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.

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