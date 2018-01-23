В Украине стартовал "Международный крымский марафон" помощи активистам, которых преследует Россия
Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественная организация “Крымская солидарность”.
“В день, когда исполнилось 3 года со времени ареста "севастопольской четверки" по "делу Хизб-ут-Тахрир" в Киеве стартовала многодневная общественная акция "Международный крымский марафон". Данное мероприятие организовано "Правозащитным движением Крыма", - сказано в сообщении.
Ранее "Крымская солидарность" анонсировала #кримськиймарафон для сбора средств на погашение штрафов, присужденных оккупантами крымским активистам, которые выходили на одиночные пикеты в ответ на репрессии со стороны РФ относительно крымских татар, крымских мусульман, с плакатами: "Крымские татары - не террористы и не экстремисты".
После таких акций всем пикетчикам было присуждено административные штрафы на суммы от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Общая сумма штрафов составила около 1 млн рублей.
Организация "Правозащитное движение Крыма" будет проводить акцию с 23 по 29 января 2018 года в Киеве и других городах Украины.
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