В полиции уточнили: 8 шахтеров получили ранения в ДТП на Донетчине

23 января, 2018, 12:03

23 января утром в Доброполье Донецкой области КрАЗ столкнулся с автобусом, в котором шахтеры ехали на работу в шахту "Алмазная"

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Авария случилась в 6 часов. В результате ДТП 8 пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени и обратились в больницу.

По факту аварии открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".