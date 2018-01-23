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В полиции уточнили: 8 шахтеров получили ранения в ДТП на Донетчине


фото: прес-служба Нацполіції в Донецькій області
23 января утром в Доброполье Донецкой области КрАЗ столкнулся с автобусом, в котором шахтеры ехали на работу в шахту "Алмазная"

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Авария случилась в 6 часов. В результате ДТП 8 пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени и обратились в больницу.

По факту аварии открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

  • Напомним, в Донецкой области произошла авария, в результате которой, как сообщил глава профсоюза горняков, 17 шахтеров обратились в больницу.
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