В полиции уточнили: 8 шахтеров получили ранения в ДТП на Донетчине
23 января, 2018, 12:03
23 января утром в Доброполье Донецкой области КрАЗ столкнулся с автобусом, в котором шахтеры ехали на работу в шахту "Алмазная"
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.
Авария случилась в 6 часов. В результате ДТП 8 пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени и обратились в больницу.
По факту аварии открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".
- Напомним, в Донецкой области произошла авария, в результате которой, как сообщил глава профсоюза горняков, 17 шахтеров обратились в больницу.
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