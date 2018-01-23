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В Париже наводнение затопило улицы и парки

Река Сена в Париже из-за сильных дождей вышла из берегов и затопила прилегающие улицы и парки

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Уровень воды в реке за сутки поднялся на 35 сантиметров и достиг отметки в 4,91 метра. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, максимум прогнозируют в пятницу - до 6,10 метров.

Из-за наводнения частично ограничено движение на прилегающих к реке дорогах, отменено железнодорожное сообщение. В Париже официально объявлен оранжевый уровень опасности.

Метеорологи сообщают, что за прошедшую неделю в бассейне реки Сена выпала двухнедельная норма осадков. Осадки во Франции вызвали наводнения во многих регионах страны, в основном на западе и в Нормандии.

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