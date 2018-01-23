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В Одессе сутки издевались над заключенным в квартире таксистом, потому что тот не выполнил заказ


фото: прес-служба Нацполіції в Одеській області
В Одессе мужчина более суток избивал и насильно удерживал таксиста в своей квартире, потому что тот когда-то не выполнил его заказ

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Как рассказал потерпевший полиции, правонарушитель во время случайной встречи предложил ему поработать "трезвым водителем" для него и его друзей и пообещал заплатить по 100 грн за час. Таксист согласился.

На предложение подозреваемого все трое мужчин поднялись в его квартиру. После распития спиртного хозяин квартиры и его приятель захотели поездить по городу. Для этого они решили воспользоваться автомобилем хозяина, за руль которого сел таксист.

Во время этой прогулки владелец машины неожиданно вспомнил былую обиду на таксиста и начал себя агрессивно вести. Причиной такого поведения было то, что когда-то таксист якобы не выполнил заказ мужчины.

Приказав остановить автомобиль злоумышленник начал избивать потерпевшего. После этого он потребовал, чтобы таксист зашел в его квартиру. А когда тот отказался, то затащил насильно.

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