В Киеве презентовали форму олимпийской сборной Украины
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Национальной филармонии Украины презентовали форму олимпийской сборной, в которой они будут соревноваться на XXIII зимних Играх в южнокорейском городе Пхенчхане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Сообщается, что саночники-олимпийцы уже примерили свою форму перед отъездом на чемпионат Европы, который пройдет в латвийском городе Сигулда.
"Очень красивая, удобная, с гордостью в ней будем презентовать страну. Форма на Олимпиаду-2014 была красивая, но эта - просто вау! Трудно выделить что-то одно, что больше всего пришлось по душе. Вся одежда стильная, красивая, поэтому будем модными на этих Играх", - прокомментировал новую экипировку саночник Антон Дукач.
Каждый член команды получает более 50 наименований экипировки, которое предназначено как для официальных мероприятий, так и повседневного ношения.
- Зимние Олимпийские игры состоятся с 9 по 27 февраля.
- Сообщается, что в Играх примут участие спортсмены КНДР. Министр спорта Украины Игорь Жданов заявил, что это позволит снизить напряженность на полуострове.
- До того стало известно, что Северная и Южная Кореи выйдут на Олимпийские игры под одним флагом.
- Тем временем Международный олимпийский комитет принял решение отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчахане за систематическое нарушение антидопингового законодательства.
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