В Киеве презентовали форму олимпийской сборной Украины

23 января, 2018, 20:57

В столице представили новую олимпийскую форму, в которой украинские спортсмены будут соревноваться в Пхенчхане

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Национальной филармонии Украины презентовали форму олимпийской сборной, в которой они будут соревноваться на XXIII зимних Играх в южнокорейском городе Пхенчхане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Сообщается, что саночники-олимпийцы уже примерили свою форму перед отъездом на чемпионат Европы, который пройдет в латвийском городе Сигулда.

"Очень красивая, удобная, с гордостью в ней будем презентовать страну. Форма на Олимпиаду-2014 была красивая, но эта - просто вау! Трудно выделить что-то одно, что больше всего пришлось по душе. Вся одежда стильная, красивая, поэтому будем модными на этих Играх", - прокомментировал новую экипировку саночник Антон Дукач.

Каждый член команды получает более 50 наименований экипировки, которое предназначено как для официальных мероприятий, так и повседневного ношения.