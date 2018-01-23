В Киеве микроавтобус протаранил машину на встречной полосе

23 января, 2018, 13:30

В столице на улице Сырецкой произошла авария с участием микроавтобуса и легковушки Nissan

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

Микроавтобус Mercedes Sprinter вылетел на встречную полосу и протаранил Nissan. По словам водителя Мерседеса, он двигался по улице, как вдруг перед ним выехал Daewoo Lanos, который был припаркован в правой полосе возле бордюра.

Водитель Mercedes ударил Ланос в сторону, потерял управление и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с Ниссаном. Ланос, в свою очередь, бросило в сторону на Hyundai.

В результате аварии никто серьезно не пострадал: в Mercedes и Nissan кроме водителей на передних креслах были непристегнутые пассажиры, которые головами разбили стекло. Несмотря на это, и водители, и пассажиры от госпитализации отказались.