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В Киеве микроавтобус протаранил машину на встречной полосе

В столице на улице Сырецкой произошла авария с участием микроавтобуса и легковушки Nissan

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

Микроавтобус Mercedes Sprinter вылетел на встречную полосу и протаранил Nissan. По словам водителя Мерседеса, он двигался по улице, как вдруг перед ним выехал Daewoo Lanos, который был припаркован в правой полосе возле бордюра.

Водитель Mercedes ударил Ланос в сторону, потерял управление и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с Ниссаном. Ланос, в свою очередь, бросило в сторону на Hyundai.

В результате аварии никто серьезно не пострадал: в Mercedes и Nissan кроме водителей на передних креслах были непристегнутые пассажиры, которые головами разбили стекло. Несмотря на это, и водители, и пассажиры от госпитализации отказались.

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