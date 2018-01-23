В Киеве микроавтобус протаранил машину на встречной полосе
23 января, 2018, 13:30
В столице на улице Сырецкой произошла авария с участием микроавтобуса и легковушки Nissan
Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".
Микроавтобус Mercedes Sprinter вылетел на встречную полосу и протаранил Nissan. По словам водителя Мерседеса, он двигался по улице, как вдруг перед ним выехал Daewoo Lanos, который был припаркован в правой полосе возле бордюра.
Водитель Mercedes ударил Ланос в сторону, потерял управление и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с Ниссаном. Ланос, в свою очередь, бросило в сторону на Hyundai.
В результате аварии никто серьезно не пострадал: в Mercedes и Nissan кроме водителей на передних креслах были непристегнутые пассажиры, которые головами разбили стекло. Несмотря на это, и водители, и пассажиры от госпитализации отказались.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018