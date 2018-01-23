В Германии самолет столкнулся с вертолетом, есть жертвы
23 января, 2018, 21:05
Вблизи немецкого города Карлсруэ столкнулись спортивный самолет и вертолет, в результате по меньшей мере четыре человека погибли
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на данные полиции.
Информацию о личностях погибших не разглашают. Отмечают, что авария произошла в районе города Филиппсбург.
Подчеркивают, что в этом районе расположена атомная электростанция. Всего в городе проживает 13 тыс. жителей. Причина аварии на данный момент неизвестна.
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